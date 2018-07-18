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За добу у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий

Ще двоє дістали поранення
Протягом минулої доби, 17 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових.
За добу у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий Фото: ООС

Зазначається про активність бойовиків на всіх напрямках та прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.

За даними розвідки одного бойовика вбито, ще одного поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів обстріляли позиції українських захисників біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного. 

Нагадаємо, бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у вівторок, 17 липня: загинув український військовий, ще одного поранено.

 
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18 07 2018 08:00
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