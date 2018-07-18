За добу у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий

Протягом минулої доби, 17 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових.

Зазначається про активність бойовиків на всіх напрямках та прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.

За даними розвідки одного бойовика вбито, ще одного поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів обстріляли позиції українських захисників біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного.

Нагадаємо, бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у вівторок, 17 липня: загинув український військовий, ще одного поранено.