Доба в АТО: 11 обстрілів, втрат немає

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі з початку доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення АТО.

У лавах українських військових втрат, на щастя, немає, - повідомляє прес-центр штабу операції.

Двічі ворог застосовував міномети, ситуацію в зоні бойових дій в штабі характеризують як напружену.

На приморському напрямку сьогодні було 5 обстрілів, 4 рази них бойовики обстріляли з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у районі Широкиного. Зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ були обстріляні на околицях Мар'їнки.

На донецькому напрямку ворожий вогонь фіксували в районі Зайцевого, Пісок та передмістя Авдіївки, застосовувалося піхотне озброєння, великокаліберні кулемети і БМП.

"Луганський напрямок. На цьому відрізку фронту кремлівські найманці виявляли свою ворожу активність тільки в районі Бахмутської траси. Зокрема, близько полудня вони били по захисниках селища Кримське з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм", - уточнили в штабі.