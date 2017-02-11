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Доба в АТО: 13 обстрілів, один воїн ЗСУ загинув

"Минула доба на Донбасі завершилась без суттєвих змін в ситуації
За минулу добу, 1 листопада, незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я - один воїн ЗСУ загинув, ще двоє - травмовані.
Доба в АТО: 13 обстрілів, один воїн ЗСУ загинув Фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба на Донбасі завершилась без суттєвих змін в обстановці. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстрілювати позиції сил АТО, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння. Водночас, варто відзначити, що у другій половині доби дещо збільшилась активність противника на Луганському напрямку", - йдеться у заяві.

Увечері бойовики 4 рази били по наших позиціях неподалік Кримського, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння та міномети калібру 82 міліметри. Бійці АТО симетрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння, близько 23 години отримав бойову травму один український захисник.

Крім того, після 18 години окупанти випустили 8 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Приморському напрямку ввечері найманці майже годину вели вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогранівки.

Також, за уточненими даними, вчора вдень під час виконання спеціальних завдань у районі Мар’їнки, унаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Національної гвардії України. Ще один отримав важкі поранення.

На Донецькому напрямку "гарячою точкою" й наділі залишається Авдіївська промзона. Тут увечері противник декілька годин бив із різних видів гранатометів по наших позиціях. Під вогонь із цієї ж зброї, наприкінці доби потрапили і оборонці Луганського і Майорська.

Нагадаємо, що 31 жовтня в бою під Донецьким аеропортом загинув боєць 42-го батальйону 57-ї мотопіхотної бригади Георгій Сарелідзе, позивний "Гюрза-2" - один з гідних воїнів-добровольців, які захищали Україну.

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02 11 2017 07:36
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