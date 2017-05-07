Доба в АТО: 15 обстрілів, ніхто з військових не постраждав

Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи іншого забороненого Мінськими угодами озброєння бандформування не застосовували. Жоден український військовослужбовець внаслідок обстрілів минулої доби не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту противник вчора відкривав вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО сім разів. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування били по позиціях українських армійців в районі Павлополя, Лебединського, Гнутового та Широкиного зі стрілецької зброї. Поблизу Водяного - з великокаліберного кулемету. Окрім того, ще зранку та вдень ворог застосовував проти оборонців Гнутового та Лебединського автоматичні станкові гранатомети.

"Нагадаємо, що вчора проросійські бандформування ще до світанку відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Опитного та Зайцевого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, подекуди - з озброєння БМП. Фактично на цих же ділянках лінії бойового зіткнення ворожі збройні провокації відбулись вже після заходу сонця. Спершу окупанти відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських воїнах, котрі обороняють Авдіївку. Згодом, застосувавши БМП та стрілецьку зброю, найманці обстріляли один з наших опорних пунктів поблизу Зайцевого. Всього, на цьому напрямку впродовж минулої доби противник порушував режим припинення вогню 6 разів", - йдеться у повідомленні штабу.

Найспокійніше вчора було саме на луганському напрямку. Тут підрозділи російсько-терористичних військ порушували "тишу" лише двічі. Зокрема, ще вдень під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу н.п. Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілецької зброї різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік Станиці Луганської.

Нагадаємо, напередодні штаб АТО інформував, що бойовики знизили кількість обстрілів.