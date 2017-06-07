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Доба в АТО: 15 обстрілів, один український військовий поранений

Обстріли велися на всіх напрямках
Від початку доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Доба в АТО: 15 обстрілів, один український військовий поранений Фото: flickr.com

Одного разу незаконні збройні формування били з мінометів. По шість разів вони порушували перемир'я на Донецькому та Приморському напрямках, й три рази загарбники застосовували зброю на Луганщин, - повідомляє прес-центр АТО

"Приморський напрямок. На цій частині фронту бойовики впродовж дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських захисників в районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкиного бандити, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування з північного передмістя тимчасово окупованого Донецька били по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Там же НЗФ застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, подекуди озброєння БМП.

"Луганський напрямок. На даному відрізку лінії фронту бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська, котрі тримають оборону поблизу Старого Айдару, та двічі - в районі селища Жовте", - повідомили у прес-центрі АТО.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗС України отримав поранення.

Нагадаємо, в окупованому Луганську 11-річний хлопчик недалеко від полігону бойовиків так званої терористичної організації "ЛНР" отримав поранення.

У зоні АТО протягом минулої доби терористи 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових.

 

 

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06 07 2017 19:57
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