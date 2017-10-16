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Доба в АТО: 16 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені

Після 18 години російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли українських позицій використовуючи, переважно, легке піхотне озброєння
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій двоє українських бійців отримали поранення.
Доба в АТО: 16 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені Фото: EPA/UPG

Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Також під вогонь стрілецької зброї потрапили околиці Кам’янки, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку ворог двічі обстріляв опорні пункти ЗСУ біля Талаківки. Унаслідок одного з таких обстрілів, близько 23 години отримав поранення один український військовий.

На Луганському напрямку увечері зберігалася тиша.

Як повідомлялось, вдень 15 жовтня на Луганському напрямку бойовики гатили з мінометів калібру 82 мм біля Трьохізбенки, з міномету та автоматичного гранатомету - біля Новотошківського.

Біля Новоолександрівки отримав поранення ще один український військовий.

У відповідь Збройні Сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника.

Нагадаємо, від опівночі 15 жовтня в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий отримав поранення.
 

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16 10 2017 10:21
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