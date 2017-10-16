Доба в АТО: 16 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені
Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Також під вогонь стрілецької зброї потрапили околиці Кам’янки, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Приморському напрямку ворог двічі обстріляв опорні пункти ЗСУ біля Талаківки. Унаслідок одного з таких обстрілів, близько 23 години отримав поранення один український військовий.
На Луганському напрямку увечері зберігалася тиша.
Як повідомлялось, вдень 15 жовтня на Луганському напрямку бойовики гатили з мінометів калібру 82 мм біля Трьохізбенки, з міномету та автоматичного гранатомету - біля Новотошківського.
Біля Новоолександрівки отримав поранення ще один український військовий.
У відповідь Збройні Сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника.
Нагадаємо, від опівночі 15 жовтня в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий отримав поранення.
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