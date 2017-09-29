Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: 16 обстрілів, двоє військових ЗСУ були поранені

Найбільша кількість вогневих провокацій за минулу добу зафіксована на Приморському напрямку
За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.
Доба в АТО: 16 обстрілів, двоє військових ЗСУ були поранені Фото: ria.ru

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на Донбасі.

"Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир’я. Наші військовослужбовці 13 разів симетрично відповідали ворогу із зброї не забороненої мирними домовленостями. В результаті бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Після 18:00 і майже до півночі терористи постійно обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї українські укріплення під Авдіївкою. Українські військові жорстко відповідали на обстріли. З цієї ж зброї бойовики більше години били по силах АТО в районі шахти Бутівка.

Найбільша кількість вогневих провокацій за минулу добу зафіксована на Приморському напрямку. Увечері сепаратисти знову з мінометів калібру 82 мм обстрілювали українські укріплення поблизу Мар'їнки.

"Близько 20 години, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, отримали осколкові поранення двоє українських бійців. Крім того, наприкінці доби під обстрілами бойовиків опинились наші опорні пункти неподалік Водяного та двічі біля Павлополя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів спеціальної моніторингової місії на Донбасі до 800 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 07:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.