Доба в АТО: 16 обстрілів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
"Минула доба у районі проведення АТО завершилась зростанням кількості обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань. Якщо вдень противник дотримувався режиму тиші, то після 18 години на Приморському і Донецькому напрямках ворог активізував збройні провокації", повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, ввечері і вночі бойовики 4 рази з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали укріплення ЗСУ у районі Авдіївської промзони. Крім того, противник застосовував озброєння БМП поблизу Новоселівки (Другої) та Майорська. Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь на ці атаки.
На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів окупанти двічі били поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів працювали по околицях Гнутового. Також, наприкінці доби під ворожим вогнем опинились укріплення сил АТО біля Павлополя.
На Луганському напрямку російські найманці випустили 6 мін калібру 82 міліметри та застосовували автоматичний гранатомет і кулемет на підступах до Кримського.
Загалом, як зазначають у штабі, сили АТО відкривали вогонь у відповідь на 12 обстрілів, які представляли пряму загрозу життю українських бійців.
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 19 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовий отримав поранення.
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