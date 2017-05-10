Доба в АТО: 19 обстрілів, двоє військових ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ввечері бойовики в основному проявляли активність на Донецькому напрямку.

Після 18:00 терористи з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілювали українські позиції на підступах до Авдіївці. З цієї ж зброї бойовики тричі били в районі Невельського. Близько 20:00 в результаті гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої отримав поранення один український військовослужбовець.

На Луганському напрямку в кінці доби сепаратисти двічі били з мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища бойовики активно застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

На Маріупольському напрямку вдень ​​в результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки отримав осколкове поранення один український військовий. Крім того, під вогнем бойовиків з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї увечері опинилися опорні пункти сил АТО біля Водяного.

Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу. Президент пропонує Верховній Раді визнати ОРДЛО окупованими Росією територіями.