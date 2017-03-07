Доба в АТО: 20 обстрілів, двоє українських військових поранені
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Приморському напрямку бойовики били з 122 мм артилерійських систем по позиціях сил АТО в районі Водяного. Зі стрілецької зброї терористи обстрілювали українські позиції в районі Лебединського.
Поблизу Павлопіля і Гнутового сепаратисти били з гранатометів різних модифікацій. По опорних пунктах ЗСУ неподалік Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Всього на цьому напрямі було 8 обстрілів.
На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь 7 разів.
По оборонних укріпленнях сил АТО в районі Зайцевого терористи вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Також з різних систем піхотного озброєння бойовики обстрілювали українських військових в передмісті Авдіївки, біля Кам'янки і Верхньоторецького.
Поблизу Авдіївки бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм.
На Луганському напрямку було 5 обстрілів.
З гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів сепаратисти відкривали вогонь по українських опорних пунктах в районі Станиці Луганській. З гранатометів бойовики обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Щастя і селища Жовте. В районі Бахмутськой траси бойовики застосовували 120 мм міномети по захисниках Кримського.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО в результаті обстрілів позицій ЗСУ загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення і один травми.
Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів у Донецькій та Луганській областях, що несуть екологічну та техногенну загрозу.
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