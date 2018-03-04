Доба в АТО: 20 обстрілів, втрат немає
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по укріпленнях ЗСУ в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка.
Крім цього, гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам’янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного.
Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного.
Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.
На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.
Раніше повідомлялося, що бойовики 10 разів обстріляли українських військових у третій день "великоднього" перемир'я на Донбасі.
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