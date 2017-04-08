Доба в АТО: 21 обстріл, бойовики били з мінометів і гранатометів
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Тричі ворог застосовував міномети, 14 разів – гранатомети, один раз бив з озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку терористи майже дві години били з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БПМ по українських силах на шахті Бутівка. Також, двічі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти ЗСУ на південних околицях Авдіївки і поблизу селища Луганське.
На Луганському напрямку ввечері сепаратисти застосовували стрілецьку зброю і гранатомети біля Новоалександрівки, Станиці Луганської і Новотошківського.
На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів і гранатометів українські укріплення в Водяному.
"Варто додати, що цієї доби майже на кожен провокативний обстріл з боку бойовиків, сили АТО вогнем у відповідь, примушували противника до миру. Тож більшість вогневих контактів були не тривалі", - підкреслили в штабі.
Нагадаємо, напередодні у Донецькій області на Приазов’ї сили АТО збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських найманців.
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