Доба в АТО: 22 обстріли, двоє військових ЗСУ поранені
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Під час 18 обстрілів, коли виникала загроза життю наших військових, сили АТО відривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій двоє українських бійців отримали поранення. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Найбільша активність бойовиків зафіксована на Приморському напрямку. В кінці доби терористи двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії біля Водяного і Гнутового.
На Донецькому напрямку з цієї ж зброї бойовики двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська. В районі Авдіївки і шахти Бутівка працювали великокаліберні кулемети сепаратистів.
На Луганському напрямку близько 17:00 бойовики почали обстріл з гранатомета і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки. Українські військові жорстко відповіли терористам, однак в результаті цього протистояння отримав поранення один боєць ЗСУ. Потерпілого одразу госпіталізували, зараз стан його задовільний.
Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети біля Кримського, Донця і Валуйського.
Нагадаємо, спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір: вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довге.
За минулу добу один український військовий на Донбасі загинув.
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