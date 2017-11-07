Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: 22 обстріли, в результаті підриву загинув боєць ЗСУ

На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 обстрілів
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Доба в АТО: 22 обстріли, в результаті підриву загинув боєць ЗСУ Фото: Reuters

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Близько 19 години, в районі Станиці Луганській результаті підриву загинув один український воїн", - повідомили в штабі.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 обстрілів.

Після 18 годин бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівка та Березове. За Широкино терористи били з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Також з кулеметів сепаратисти обстріляли обстріляли Талаківці і Мар'їнці. Українські військові відкривали у відповідь вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку терористи ввечері і вночі били з мінометів 82 калібру по селищам Малинове і Катеринівка. З великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в Новотошківському і Новозванівка.

На Донецькому напрямку з району Ясинувата бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.

Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 07:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.