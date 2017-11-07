Доба в АТО: 22 обстріли, в результаті підриву загинув боєць ЗСУ
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Близько 19 години, в районі Станиці Луганській результаті підриву загинув один український воїн", - повідомили в штабі.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 обстрілів.
Після 18 годин бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівка та Березове. За Широкино терористи били з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Також з кулеметів сепаратисти обстріляли обстріляли Талаківці і Мар'їнці. Українські військові відкривали у відповідь вогонь з великокаліберних кулеметів.
На Луганському напрямку терористи ввечері і вночі били з мінометів 82 калібру по селищам Малинове і Катеринівка. З великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в Новотошківському і Новозванівка.
На Донецькому напрямку з району Ясинувата бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.
Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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