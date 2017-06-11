Доба в АТО: 23 обстріли, 2 поранених
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення. Російсько-окупаційні угруповання усупереч усім мирним домовленостям продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування", - йдеться у заяві.
Найбільш активні дії ворога у другій половині дня фіксувались неподалік Донецька - тут бойовики упродовж декількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного.
Уночі окупанти били по південно-східних околицях Авдіївки з 82-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів.
Із настанням сутінок, проросійські найманці також двічі обстріляли оборонців Пісків. Спочатку противник вів вогонь із 120 та 82 міліметрових мінометів, а близько 22 години – застосовував артилерію калібру 122 міліметри.
На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинились наші укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП – захисники Новоолександрівки. Крім того, увечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського.
На Приморському напрямку загарбники застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.
Сили АТО 14 разів відповідали ворогу із піхотного озброєння.
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 5 листопада незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушили перемир’я. Двоє українських військових отримали поранення.
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