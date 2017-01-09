Доба в АТО: 24 обстріли, більшість - на Донецькому напрямку
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.
"Основна активність ворога зберігалась на Донецькому напрямку. Зокрема, майже 70 відсотків від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве", - йдеться в повідомленні.
Так, у четвер після 18.00 бойовики кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях в районі Авдіївської промзони, шахти Бутівка, Зайцевого і Пісків.
На Луганському напрямку сепаратисти обстріляли з гранатомета укріплення ЗСУ біля Катеринівки.
На Приморському напрямку в кінці доби зберігалася тиша.
"За нашими оперативними даними, на даний час основні зусилля противника спрямовані на підтримання готовності резервів, прихованого управління військами, удосконалення фортифікаційного обладнання та проведення заходів бойової підготовки. Ознак підготовки до наступальних дій немає", - відзначили в штабі.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь, постраждалих серед українських військових немає.
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