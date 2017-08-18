Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
Найбільш активно терористи обстрілювали район Авдіївської промзони. З 18:00 і до опівночі вони 5 разів били по українських позиціях з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Донецькому напрямку, двічі під вогнем сепаратистів опинилися українські опорні пункти біля Новоселівки Другої. Близько 21:00 бойовики зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних жителів в селищі Зайцеве.
На Луганському напрямку терористи відкривали вогонь на підступах до Кримського, Станиці Луганської, Новоолександрівки. В результаті обстрілу з гранатомета укріплень сил АТО в районі Троїцького один український боєць отримав поранення.
На Маріупольському напрямку в кінці доби було відносно тихо. Тільки поблизу Широкиного бойовики застосовували міномет калібру 82 мм.
У штабі АТО підкреслили, що майже на всі вогневі провокації бойовиків українські сили відповідали щільним вогнем на ураження.
Нагадаємо, що наприкінці минулої доби ситуація у районі проведення АТО продовжила загострюватися, а українські військові підрозділи втратили одного бійця.
До слова, з початку антитерористичної операції на Донбасі небойові втрати серед військовослужбовців Нацгвардії становлять 126 осіб.
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