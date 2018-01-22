Доба в АТО: 2 обстріли, бойовики застосували важкі міномети на Світлодарській дузі
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Майже добу тривало режим припинення вогню вздовж всієї лінії розмежування сторін. Близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості. Впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстрілу з боку бойовиків з позицій ВСУ", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Светлодарской дузі. Двічі, тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове і Калинівка, ворог вів вогонь з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорним пунктам сил АТО в районі Луганського.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.
У штабі повідомили, що в результаті обстрілу, впродовж минулої доби жоден український захисник не постраждав.
Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Один військовослужбовець сил АТО поранений, ще четверо отримали бойові травми.
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