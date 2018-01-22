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Доба в АТО: 2 обстріли, бойовики застосували важкі міномети на Світлодарській дузі

Авдіївка під час загострення конфлікту в зоні АТО, лютий 2017
За минулу добу бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Доба в АТО: 2 обстріли, бойовики застосували важкі міномети на Світлодарській дузі Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Майже добу тривало режим припинення вогню вздовж всієї лінії розмежування сторін. Близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості. Впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстрілу з боку бойовиків з позицій ВСУ", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Светлодарской дузі. Двічі, тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове і Калинівка, ворог вів вогонь з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорним пунктам сил АТО в районі Луганського.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

У штабі повідомили, що в результаті обстрілу, впродовж минулої доби жоден український захисник не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Один військовослужбовець сил АТО поранений, ще четверо отримали бойові травми.

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22 01 2018 07:57
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