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Доба в АТО: 30 обстрілів, загинув один український військовий

Терористи посилили обстріли позицій сил АТО, застосовуючи, в основному, міномети і гранатомети
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Доба в АТО: 30 обстрілів, загинув один український військовий Фото: УНІАН

В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Після 18:00 терористи посилили обстріли позицій сил АТО, застосовуючи, в основному, міномети і гранатомети.

Основна напруга зберігається на Донецькому напрямку. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до півночі з мінометів, гранатометів, зенітної установки і стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ.

"У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ввечері бойовики тричі з озброєння БМП і гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве. По шахті Бутівка протягом 2-х годин терористи випустили не менше 46 мін різних калібрів.

На Луганському напрямку бойовики застосовували 120 мм міномети в районі Кримського і Новотошківського. Також під обстріл сепаратистів з великокаліберних кулеметів потрапили укріплення ЗСУ неподалік Новоалександрівки і Станиці Луганській.

На Приморському напрямку бойовики двічі били з мінометів калібру 82 мм по українським укріпленням біля Водяного і один раз - на підступах до Широкиного.

Раніше iPresss.ua повідомляв, що у Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Зазначимо, що у суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.
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22 08 2017 07:34
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