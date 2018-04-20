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Доба в АТО: 35 обстрілів, двоє українських бійців поранені

Окупанти застосовували міномети, гранатомети і кулемети
Минулої доби незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь на Донбасі. Двоє українських військовий отримали поранення.
Доба в АТО: 35 обстрілів, двоє українських бійців поранені Фото:volynnews.com

Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Згідно зі звітом, на донецькому напрямку сепаратисти використовували 120 та 82-мм міномети і кулемети біля Пісок, шахти "Бутівка", Водяного, Авдіївки, Лебединського, Кам'янки, Мар'їнки, Харчовика і Гнутового.

На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Станиці Луганської, Травневого і Артема, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 50 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.

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20 04 2018 07:57
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