ПОЛІТИКА НОВИНИМинулої доби незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь на Донбасі. Двоє українських військовий отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в АТО: 35 обстрілів, двоє українських бійців поранені
Окупанти застосовували міномети, гранатомети і кулемети
Фото:volynnews.com
Про це повідомив прес-центр штабу АТО.
Згідно зі звітом, на донецькому напрямку сепаратисти використовували 120 та 82-мм міномети і кулемети біля Пісок, шахти "Бутівка", Водяного, Авдіївки, Лебединського, Кам'янки, Мар'їнки, Харчовика і Гнутового.
На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Станиці Луганської, Травневого і Артема, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 50 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.
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