Доба в АТО: 36 обстрілів, загинув один український військовий

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 36 обстрілів позицій українських захисників.

Противник продовжує грубо порушувати Мінські угоди застосовуючи заборонену зброю, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Лебединського випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів. Також під Лебединським ворог застосував 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім цього, із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного та Водяного.

Також міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, 82 мм міномети в районі Пісків, Водяного та Шахти "Бутівка", гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – біля Гнутового, Шахти "Бутівка", Водяного, Пісків, Верхньоторецького та Опитного. Вогонь зі стрілецької зброї вівся по оборонцях Мар’їнки, Невельського, Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії агресор обстріляв опорні пункти ЗСУ в районі Попасної, з 82 мм мінометів та озброєння БМП – під Троїцьким, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Новгородського. Крім цього, гранатомети та снайперську зброю окупанти застосували поблизу Зайцевого, озброєння БМП – в районі Кримського, великокаліберні кулемети – неподалік Травневого, а стрілецьку зброю – під Новолуганським.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник загинув. Ще один наш воїн – зазнав поранення.

Окрім того, як інформує штаб, російсько-окупаційні війська застосували танки поблизу КПВВ "Гнутове".

"Сьогодні, через обстріл бойовиками російсько-окупаційних військ позицій сил АТО в районі Піщевика та Павлополя із озброєння танка, на деякий час було призупинено пропуск громадян на КПВВ "Гнутове", що знаходиться у безпосередній близькості. Цивільне населення, яке перебувало в районі КПВВ було відведено до безпечних місць.

Ворожий обстріл тривав близько сорока хвилин. За цей час танки противника здійснили майже 50 пострілів. Також під час цього обстрілу російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм випустивши близько шести десятків мін.

Такі факти свідчать про продовження противником практики зосередження на лінії розмежування сторін забороненого Мінськими домовленостями озброєння, яке мало б перебувати у визначених районах відведення. Також чергове застосування забороненого озброєння доводить відсутність у ватажків російсько-окупаційних адміністрацій прагнення до стабілізації й врегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, за інформацією ОБСЄ, на Донбасі в районі АТО впродовж тижня постраждало 11 мирних жителів унаслідок бойових дій.