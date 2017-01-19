Доба в АТО: 37 обстрілів, поранено двох військових ЗСУ
На Маріупольскому напрямку з мінометів і гранатометів окупанти обстрілювали Талаківку. Також з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Славному, Павлополю, Гнутовому, Новотроїцькому, Широкиному, Водяному.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Крім того, по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.
На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів і гранатометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно позиції ЗСУ в районі Зайцевого та Авдіївки.
Як повідомлялося, 18 січня на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано бойовика проросійських військ.
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