Доба в АТО: 37 обстрілів, поранено двох військових ЗСУ

По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП ворога

Протягом доби, 18 січня, терористи, застосовуючи міномети, гранатомети і ПТРК, здійснили 37 обстрілів позицій ЗСУ на всіх напрямках.

На Маріупольскому напрямку з мінометів і гранатометів окупанти обстрілювали Талаківку. Також з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Славному, Павлополю, Гнутовому, Новотроїцькому, Широкиному, Водяному.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Крім того, по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів і гранатометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно позиції ЗСУ в районі Зайцевого та Авдіївки.

Як повідомлялося, 18 січня на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано бойовика проросійських військ.