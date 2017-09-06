Доба в АТО: 45 ворожих обстрілів, один боєць загинув, шестеро дістали поранення

На Донбасі в зоні АТО кількість обстрілів трохи зменшилася порівняно з попередніми днями, за минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі з важкого озброєння.

На приморському напрямку бойовики стріляли з 112-мм мінометів біля Широкиного і Водяного, а біля Сартани з 152-мм артилерійських систем. В районі Мар'їнки і Красногорівки вівся обстріл з мінометів 82-мм калібру з західних околиць Донецька. Тут і також поблизу Гнутового, Новотроїцького, Богданівки і Талаківки ворог стріляв зі стрілецької зброї і гранатометів, - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Відзначається, що вдень 8 червня під обстріл також потрапили житлові квартали Мар'їнки, в результаті чого 50-річна жінка отримала поранення. Ближче до вечора бойовики почали потужний артилерійський обстріл околиць Сартани. Артилерійські снаряди бойовиків вибухнули в житловому секторі, де розташовується комендатура Держприкордонслужби України - пошкоджено будівлю, автомобілі та інша техніка підрозділу. 7 прикордонників отримали травми. Також, пошкоджено будівлю та техніку місцевої агрофірми, газопровід і газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Серед місцевих жителів постраждалих немає.

На донецькому напрямку бойовики 19 разів відкривали вогонь. Протягом дня противник бив по опорних пунктах у передмісті Авдіївки з 120 і 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Під вечір також вели вогонь з танків і озброєння БМП. З мінометів калібром 82 мм здійснювали обстріли в районі Зайцевого, Верхньоторецької і Кам'янки. Там же, а також неподалік Майорська, Луганського, Пісків і Невельського бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Кам'янки кілька ворожих мін потрапили в частину селища, в результаті чого постраждав місцевий житель - хлопець 2002 року народження. З численними пораненнями він був доставлений в лікарню. Стан його здоров'я задовільний.

На луганському напрямку ситуація відносно стабілізувалася, проте обстріли не припинилися. Всього зафіксовано 8 таких випадків. Вранці бойовики двічі били з 120-мм мінометів по українських позиціях неподалік Трьохізбенки. А після обіду і ввечері з таких же артилерійських систем ворог обстрілював ЗСУ, які тримають оборону біля Катеринівки. Неподалік Нижньотеплого, станції Донець і Попасної окупанти протягом доби відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї різного калібру.

В результаті бойових дій за минулу добу один військовослужбовець загинув, ще шестеро отримали поранення. Крім того, в результаті ворожого обстрілу отримали травми семеро українських прикордонників.