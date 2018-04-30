Доба в АТО: 47 обстрілів, бойовики застосували артилерію, є поранені

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій українських захисників. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення, ще один отримав бойову травму.

Зокрема, на луганському напрямку із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії противник вів вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Причепилівки, а з 82-мм мінометів – в районі Новозванівки, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Крім цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і зенітну установку агресор застосував по оборонцях Новгородського, а стрілецьку зброю – двічі по захисниках Станиці Луганської.

На донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки та Шахти "Бутівка".

Також з різних видів піхотного озброєння – гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – вогонь вівся по опорних пунктах ЗСУ поблизу Водяного, Мар’їнки, Красногорівки, Павлополя, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Пісків, Невельського та Лебединського.

В районі Водяного агресор застосував протитанковий ракетний комплекс.

Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, АТО на Донбасі офіційно закінчується і на зміну йому приходить Операція об'єднаних сил (ООС).