Доба в АТО: 52 обстріли, троє українських військових поранено
"На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії двічі обстріляні захисники Широкиного, а з мінометів калібру 82 мм – Пісків та Шахти "Бутівка", – повідомляє прес-центр штабу АТО.
Крім цього, з гранатометів різних систем вогонь вівся по укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Лебединського, Талаківки і Шахти "Бутівка", з озброєння БМП – по захисниках Новотроїцького та Водяного.
Із зенітної установки – поблизу Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів – по українських позиціях неподалік Павлополя, Гнутового, Новотроїцького, Лебединського, Водяного та Шахти "Бутівка".
Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили опорні пункти в районі Авдіївки, Широкиного, Лебединського, Талаківки, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Гнутового, Шахти "Бутівка" і Талаківки – вівся снайперський вогонь.
"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор обстрілював оборонців Зайцевого та Луганського", – наголосили у штабі.
Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети противник застосував під Луганським, гранатомети та великокаліберні кулемети – в районі Майорська.
Також з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників Троїцького.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко анонсував перетворення антитерористичної операції на операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, створення Об'єднаного оперативного штабу замість штабу Антитерористичної операції на Донбасі не виключає проведення точкових контртерористичних операцій.
За минулу добу, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 43 рази обстріляли позицій Збройних Сил України.
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