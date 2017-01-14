Доба в АТО: 62 обстріли, поранено українського військового

За минулу добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції сил АТО, один український військовий був поранений.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи били по Гнутовому, Талаківці, Павлопілю, Водяному, Березовому, Новотроїцькому. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери, а по Широкиному і Мар'їнці - БМП, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь з 122-мм артилерії і 82 мм мінометів. По Луганському, Північному, Зайцевому, Південному, Новгородському, Троїцькому, Кам'янці і Авдіївці били з гранатометів і стрілецької зброї. По Кам'янці вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з артилерії 152 і 122 мм сепаратисти вели вогонь по Новозванівці і Троїцькому. По Новоолександрівці, Новозванівці, Валуйському і Старому Айдару - з 120 і 82 міліметрових мінометів. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські позиції в районах Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського. По Кримському вогонь вів снайпер.

Зазначимо, під час виконання завдань у зоні АТО загинули троє морських піхотинців: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін.