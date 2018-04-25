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Доба в АТО: 69 обстрілів, 11 бійців ЗСУ постраждали

Оборонців Талаківки, Павлополя та Широкиного обстрілювали ворожі снайпери
За минулу добу бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗСУ – 11 поранених.
Доба в АТО: 69 обстрілів, 11 бійців ЗСУ постраждали Фото: news.pn

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів і гранатометів противник обстріляв наші позиції в районі Ломакиного", – йдеться у звіті.

120 мм міномети бойовики застосували по захисниках Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика, міномети калібру 82 мм – в районі Широкиного та Водяного.

"З гранатометів бойовики відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Авдіївки, Гнутового, Мар’їнки та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Первомайського, Красногорівки і Шахти "Бутівка", – наголосили у штабі.

З БМП – біля Водяного, Пищевика та Гнутового, зі стрілецької зброї – в районі Кам’янки, Новомихайлівки, Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки та Водяного.

Крім цього, оборонців Талаківки, Павлополя та Широкиного обстрілювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії та неодноразово із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські позиції під Луганським.

120 та 82 мм міномети окупанти застосували по захисниках Новолуганського і Троїцького.

З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по позиціях під Новоселівкою, з озброєння БМП – поблизу Кримського і Троїцького, гранатометів – біля Валуйського, великокаліберних кулеметів – в районі Станиці Луганської, Кримського та Новоселівки, а снайперської зброї – під Новгородським.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.

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25 04 2018 07:23
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