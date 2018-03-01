Доба в АТО: 6 обстрілів, 2 поранених
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на Донецькому напрямку", – йдеться у заяві.
Поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння.
На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового.
Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.
Нагадаємо, у районі Новотошківського Луганської області загинув військовослужбовець сил АТО, підірвавшись на вибуховому пристрої.
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