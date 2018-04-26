Доба в АТО: 76 обстрілів, 11 поранених

За минулу добу, 25 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню вісім українських захисників отримали поранення. Ще троє наших військовослужбовців - бойове травмування.

На Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танку агресор обстріляв наші укріплення поблизу Новолуганського.

Також 152 мм артилерію та 82 мм міномети противник застосував поблизу Світлодарська, 122 мм артилерійські системи, 120 і 82 мм міномети та озброєння БМП – під Луганським та Новгородським, 122 мм артилерію – в районі Зайцевого, а 120 та 82 мм міномети – неподалік Троїцького. Крім цього, по оборонцях Новозванівки вогонь вівся із 120 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів, під Новоселівкою – з танку, мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БМП, а також зі стрілецької зброї – в районі Малинового, - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.