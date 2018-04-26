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Доба в АТО: 76 обстрілів, 11 поранених

Постраждалих оперативно доставили в лікувальні установи та надали медичну допомогу
За минулу добу, 25 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню вісім українських захисників отримали поранення. Ще троє наших військовослужбовців - бойове травмування.
Доба в АТО: 76 обстрілів, 11 поранених Фото: gettyimages.com

На Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танку агресор обстріляв наші укріплення поблизу Новолуганського.

Також 152 мм артилерію та 82 мм міномети противник застосував поблизу Світлодарська, 122 мм артилерійські системи, 120 і 82 мм міномети та озброєння БМП – під Луганським та Новгородським, 122 мм артилерію – в районі Зайцевого, а 120 та 82 мм міномети – неподалік Троїцького. Крім цього, по оборонцях Новозванівки вогонь вівся із 120 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів, під Новоселівкою – з танку, мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БМП, а також зі стрілецької зброї – в районі Малинового, - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та гранатометів обстріляні оборонці Верхньоторецького, Шахти "Бутівка", Водяного та Гнутового. Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Авдіївки, з озброєння БМП – під Талаківкою, Богданівкою і поблизу Шахти "Бутівка", з гранатометів – біля Кам’янки, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Гнутового, Славного, Красногорівки, Невельського, Верхньоторецького та Пісків, а з стрілецької зброї – по оборонцях Широкиного, Лебединського, Гнутового та Пищевика. Крім цього, в районі Талаківки та Гнутового – ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗСУ – 11 поранених.

На базі закладу Міністерства охорони здоров'я створять відділення для лікування ПТСР у ветеранів війни та членів їхніх родин.

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26 04 2018 08:24
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