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Доба в АТО: 78 обстрілів, бойовики били з танків і мінометів

Одного військового ЗСУ поранили
За минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.
Доба в АТО: 78 обстрілів, бойовики били з танків і мінометів Фото: e-news.su

Українські позиції в районі Авдіївки були обстріляні з 152 мм артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометов, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Крім того, на Донецькому напрямку під обстріл бойовиків з мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янка, Луганське, Опитне і Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів терористи обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине і Марїнку. По Широкиному вогонь також вів танк, по Мар'їнці - БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку сепаратисти неодноразово обстрілювали з 122 мм артилерії Кримське. З мінометів і гранатометів бойовики били по Жовтому і Кримському. По Новозванівці бив танк.

Нагадаємо, що спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.

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07 02 2017 06:54
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