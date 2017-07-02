Доба в АТО: 78 обстрілів, бойовики били з танків і мінометів
Українські позиції в районі Авдіївки були обстріляні з 152 мм артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометов, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
Крім того, на Донецькому напрямку під обстріл бойовиків з мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янка, Луганське, Опитне і Зайцеве.
На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів терористи обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине і Марїнку. По Широкиному вогонь також вів танк, по Мар'їнці - БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.
На Луганському напрямку сепаратисти неодноразово обстрілювали з 122 мм артилерії Кримське. З мінометів і гранатометів бойовики били по Жовтому і Кримському. По Новозванівці бив танк.
Нагадаємо, що спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: