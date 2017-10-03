Доба в АТО: 80 обстрілів позицій ЗСУ, поранено п'ять українських бійців
Ще один воїн травмований, - повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів – Кримське, Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську.
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, а по Троїцькому – зенітні установки.
Нагадаємо, проросійські бойовики у четвер здійснили 39 обстрілів позицій Збройних сил України. Троє українських військових отримали поранення, двоє – травми.
Зазначимо, у прифронтовій Авдіївці тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків