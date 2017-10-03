Доба в АТО: 80 обстрілів позицій ЗСУ, поранено п'ять українських бійців

Бойовики б’ють з мінометів на всіх напрямках

За минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.

Ще один воїн травмований, - повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів – Кримське, Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, а по Троїцькому – зенітні установки.

Нагадаємо, проросійські бойовики у четвер здійснили 39 обстрілів позицій Збройних сил України. Троє українських військових отримали поранення, двоє – травми.