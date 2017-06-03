Доба в АТО: бойовики 100 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.

Двоє українських військових поранені, троє травмовані, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

За минулу добу бойовики з 122-мм артилерії, танків, мінометів і БМП обстрілювали Луганське. Також танки неодноразово вели вогонь по шахті Погоди, Кам'янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї - за Авдіївці, Майорскому, Новгородської, Троїцькому, Невельскому, Досвідченому, Пісках і Зайцево. З БМП бойовики вели вогонь по Луганському, а за Невельскому працював снайпер.

На Маріупольському напрямку з мінометів і великокаліберних кулеметів обстріляли Талаковку, Гнутово, Водяне, Павлопіль і Широкіно. БМП і танки вели вогонь по Водяному, Мар'їнці і Широкіно. Крім того, позиції в Широкіно були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів – в Тарамчуке.

На Луганському напрямку - з 120-мм мінометів обстріляли Новоалександровку, Кримське і Богуславського. З гранатометів і стрілецької зброї - Новозвановку, Троїцьке, Станицю Луганську і Попасне.