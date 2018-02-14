Доба в АТО: бойовики 14 разів обстріляли позиції військових на Донбасі

Жоден військовослужбовець ЗСУ не загинув і не був поранений

За минулу добу бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців по всій лінії зіткнення. У результаті ніхто з бійців антитерористичної операції не постраждав.

"Минула доба відзначилася певним загостренням ситуації в районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська збільшили кількість й інтенсивність збройних провокацій. Особливо активно загарбники порушували режим припинення вогню в темний час доби", - повідомляє прес-центр АТО .

На Луганському напрямку епіцентром вогневого напруження стала Світлодарська дуга. Тут бойовики застосували артилерійські установки калібру 122 мм по позиціях ЗСУ в районі Троїцького. Також тут противник неодноразово вів вогонь зі 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли тривали понад п'ять годин - окупанти випустили близько 150 снарядів і мін.

Також вогнева активність терористів була зафіксована на підступах до Луганського, де окупаційні війська випустили понад 60 мін калібру 120 мм і 82 мм. При цьому бойовики супроводжували обстріли підтримкою гранатометів різних видів і великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки і Попасної терористи вели вогонь з 82-міліметрових мінометів. Крім того, зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики обстрілювали Майорськ, Зайцеве і Станицю Луганську.

Нагадаємо, напередодні бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.



