Доба в АТО: бойовики 18 разів порушили "хлібне перемир'я"

Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. За результатами третього дня так званого "хлібного перемир'я", можна зробити висновок, що підконтрольні Росії озброєні бандформування не готові до мирної деескалації конфлікту на сході України.

Впродовж минулої доби окупанти 18 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Шість обстрілів найманці здійснили, застосовуючи міномети. Як і зазвичай, левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору доби. Найбільш активно бойовики порушували перемир'я на Луганському та на Донецькому напрямках. Найменше таких фактів, всього 2, зафіксовано на Приморському, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Зранку та вдень там було тихо. Відносно активізувались проросійські незаконні збройні формування вже із настанням сутінок. Зокрема, близько 21.00 години загарбники вели вогонь з 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в районі Водяного. А вже під кінець доби противник зі стрілецької зброї обстріляв бійців сил АТО, котрі тримають оборону поблизу Павлополя.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення зафіксовано сім ворожих збройних провокацій. Майже всі - неподалік Кам'янки та Авдіївки. Вдень бандити з гранатометів обстріляли наші позиції в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Ввечері ж противник щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру, накривав наші опорні пункти біля Кам'янки. Окрім того, 82-міномети та піхотне озброєння окупанти неодноразово застосовували у передмісті Авдіївки.

Луганський напрямок. 9 разів впродовж минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ порушували перемир'я на цій частині фронту. Ще на початку доби загарбники випустили декілька мін калібру 82 мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. На світанку ворожі снайпери намагались поцілити військовослужбовців ЗС України, котрі тримають оборону в районі Попасної та Новотошківського. Ввечері обстріли не припинились і спершу під вогонь з автоматичних станкових гранатометів знову потрапили позиції сил АТО в районі Новотошківського. Українських оборонців Щастя бойовики щільно обстріляли з 82-мм мінометів. Поблизу Кримського зафіксовано факт використання противником міномету калібру 120-мм. Наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А біля Новозванівки бив зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських воїнів внаслідок ворожих обстрілів вчора не було.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон представив Президенту України Петру Порошенку свій план деокупації Донбасу.