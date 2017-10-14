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Доба в АТО: бойовики 21 раз порушили перемир’я, поранено одного бійця ЗСУ

У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою Збройними Силами України.
Доба в АТО: бойовики 21 раз порушили перемир’я, поранено одного бійця ЗСУ Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Противник продовжував здійснювати вогневі провокації, здебільшого, застосовуючи легке піхотне озброєння, інформує прес-центр штабу АТО.

"Так, на Донецькому напрямку ввечері, упродовж години бойовики били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Авдіївки. Вже вночі під кулеметним вогнем опинились наші позиції біля Майорська і Пісків. А озброєння БМП ворог застосовував неподалік Зайцевого", - йдеться у повідомленні. 

На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів по оборонцям Новоолександрівки. "Наші військові жорстко відповідали ворогу. Нажаль, у результаті цього протистояння, близько 18 години отримав поранення один український військовослужбовець. Крім того, ввечері проросійські найманці застосовували 82-міліметрові міномети неподалік Кримського. А протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю біля Станиці Луганської і Валуйського", - наголошує прес-центр. 

На Приморському напрямку з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали наші опорні пункти у районі Широкиного, Гнутового і Водяного. 

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу бойовиками контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в Донецькій області отримав вогнепальне поранення український прикордонник.

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14 10 2017 10:18
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