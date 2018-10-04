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Доба в АТО: бойовики 22 рази відкривали вогонь, один військовий ЗСУ поранений

Обстріли велися тільки на донецькому напрямку
У першу половину доби 10 квітня бойовики не дотримувалися режиму припинення вогню і 22 рази обстріляли українські опорні пункти на Донбасі, внаслідок чого поранення дістав один військовослужбовець Збройних сил України.
Доба в АТО: бойовики 22 рази відкривали вогонь, один військовий ЗСУ поранений Фото: Олександр Матяш

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Постраждалий воїн доставлений у лікувальний заклад і йому надана медична допомога", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на донецькому напрямку із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Бердянське.

Також міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети і озброєння БМП противник застосував в районі Пісків, гранатомети різних систем – поблизу Лебединського, Водяного та шахти "Бутівка", протитанковий ракетний комплекс – неподалік Широкиного, а крупнокаліберні кулемети - по військовослужбовцях ЗСУ біля Гнутового, Новотроїцького та Опитного.

"Крім цього, під вогонь з озброєння БМП потрапили захисники Гнутового, зі стрілецької зброї - Авдіївки, Павлополя, Красногорівки і Новотроїцького, а позиції під Водяним - обстрілював ворожий снайпер", - йдеться у звіті.

На луганському напрямку від початку доби зберігалася тиша.

Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель у понеділок, 9 квітня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на сході України.

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10 04 2018 19:35
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