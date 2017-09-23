Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Доба в АТО: бойовики 27 разів порушили перемир’я

Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалася напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО.
Доба в АТО: бойовики 27 разів порушили перемир’я Фото: facebook.com/ato.news

Після 18 години противник продовжив обстріли українських позицій на Приморському та Донецькому напрямках, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, увечері і вночі бойовики тричі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та Кам’янки. З цієї ж зброї двічі російські найманці відкривали вогонь на околицях Зайцевого і Невельського. Також під обстрілами ворога опинились наші опорні пункти поблизу шахти Бутівка і Пісків. 

На Приморському напрямку окупанти застосовували автоматичні гранатомети біля Водяного, а кулемети - неподалік Гнутового. Крім того, під кулеметний вогонь бойовиків потрапили укріплення сил АТО на підступах до Талаківки і Павлополя. 

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовими виявили у районі проведення антитерористичної операції зброю російського виробництва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2017 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.