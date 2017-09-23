Доба в АТО: бойовики 27 разів порушили перемир’я

Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалася напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО.

Після 18 години противник продовжив обстріли українських позицій на Приморському та Донецькому напрямках, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, увечері і вночі бойовики тричі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та Кам’янки. З цієї ж зброї двічі російські найманці відкривали вогонь на околицях Зайцевого і Невельського. Також під обстрілами ворога опинились наші опорні пункти поблизу шахти Бутівка і Пісків.

На Приморському напрямку окупанти застосовували автоматичні гранатомети біля Водяного, а кулемети - неподалік Гнутового. Крім того, під кулеметний вогонь бойовиків потрапили укріплення сил АТО на підступах до Талаківки і Павлополя.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовими виявили у районі проведення антитерористичної операції зброю російського виробництва.