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Доба в АТО: бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Постраждалих серед військовослужбовців немає
З початку доби бойовики 28 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі.
Доба в АТО: бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі Фото: Андрій Попіль

На Луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120- і 82-мм мінометів бойовики обстріляли укріплення ЗСУ біля Троїцького. Міномети калібру 82 мм застосовували в районі Кримського, а в районі Луганського - озброєння БМП. Також під вогонь гранатометів потрапили захисники Новозванівки, - повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях в районі Шахти Бутівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП і стрілецької зброї обстрілювали захисників Водяного. Також гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю противник застосував біля Авдіївки, озброєння БМП - в районі Талаківки, великокаліберні кулемети - поблизу Павлополя, Пісків і Опитного, а стрілецьку зброю - неподалік Мар'їнки та Лебединського.

"В результаті ворожого вогню жоден український військовий не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу, 10 квітня, бойовики 64 рази обстріляли позиції сил АТО – 5 постраждалих.

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12 04 2018 18:40
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