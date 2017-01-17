Доба в АТО: бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ
"Станом на 18:00 зафіксований 31 обстріл. Втрат серед наших військових немає", - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Маріупольському напрямку окупаційні війська з 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Широкиному, з гранатометів і стрілецької зброї - по Лебединському, Водяному, Широкиному і Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному також стріляв снайпер.
На Луганському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Троїцьке.
На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці і Опитному.
Раніше iPress.ua повідомляв, що двоє українських військових були поранені під час антитерористичної операції 16 січня.
Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО, загиблих не було.
Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.
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