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Доба в АТО: бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ

Втрат серед військовослужбовців немає
З початку доби бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.
Доба в АТО: бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ Фото:i.lb.ua

"Станом на 18:00 зафіксований 31 обстріл. Втрат серед наших військових немає", - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку окупаційні війська з 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Широкиному, з гранатометів і стрілецької зброї - по Лебединському, Водяному, Широкиному і Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному також стріляв снайпер.

На Луганському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Троїцьке.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці і Опитному.

Раніше iPress.ua  повідомляв, що двоє українських військових були поранені під час антитерористичної операції 16 січня.

Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО, загиблих не було.

Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.

 

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17 01 2017 19:15
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