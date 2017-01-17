Доба в АТО: бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ

З початку доби бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"Станом на 18:00 зафіксований 31 обстріл. Втрат серед наших військових немає", - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку окупаційні війська з 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Широкиному, з гранатометів і стрілецької зброї - по Лебединському, Водяному, Широкиному і Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному також стріляв снайпер.

На Луганському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Троїцьке.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці і Опитному.

Раніше iPress.ua повідомляв, що двоє українських військових були поранені під час антитерористичної операції 16 січня.