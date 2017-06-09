Доба в АТО: бойовики 32 рази відкривали вогонь по українських позиціях
Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського та Водяного. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції біля Старогнатівки. Обстріли зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкиного.
На Донецькому напрямку найбільш неспокійно було у районі Зайцевого. Тут бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів опинились позиції на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка.
На Луганському напрямку зберігалася тиша.
У штабі також додали, що за минулу добу терористи не застосовували міномети та інше важке озброєння. Втрат серед українських військових не має.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії
У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонують замінити термін "АТО" на "операція з оборони України", але слова "війна" не буде.
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