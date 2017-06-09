Доба в АТО: бойовики 32 рази відкривали вогонь по українських позиціях

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 32 обстріли українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського та Водяного. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції біля Старогнатівки. Обстріли зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкиного.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно було у районі Зайцевого. Тут бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів опинились позиції на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку зберігалася тиша.

У штабі також додали, що за минулу добу терористи не застосовували міномети та інше важке озброєння. Втрат серед українських військових не має.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії