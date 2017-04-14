Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: Бойовики 65 раз порушили перемир'я, 2 військових ЗСУ поранені

Центром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок
За минулу добу бойовики 65 раз порушили режим "тиші", в результаті двоє українських військових отримали поранення.
Доба в АТО: Бойовики 65 раз порушили перемир Фото: ua-ru.info

Центром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, в районі Водяного, по українських силах бойовики били з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

По силах АТО в Широкиному сепаратисти стріляли з 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм і стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по морських піхотинцях поблизу Гнутового. Міномети калібру 82-мм, протитанкові гранатомети бойовики застосували в районі Талаківці.

З гранатометів різних систем сепаратисти били по українських позиціях поблизу Павлопіля, Мар'їнки і Красногорівки. З кулеметів великих калібрів бойовики відкривали вогонь по українських позиціях під Чермаликом, Гранітним і Мар'їнкою. Зі стрілецької зброї були обстріляні сили АТО в Старогнатівці. Снайпери бойовиків активно діяли в районі Водяного, Талаківки, Павлопіля і Новотроїцького.

На Донецькому напрямку по українських позиціях поблизу Авдіївки бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Сили АТО в Луганському обстрілювали з мінометів калібру 82-мм.

По позиціях в Опитному бойовики били з протитанкового ракетного комплексу, 82-мм мінометів, гранатометів і озброєння БМП. З гранатометів різних систем сепаратисти обстрілювали позиції поблизу Невельського. Зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети і кулемети великих калібрів терористи застосували в районі Кам'янки. Зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру вони відкривали вогонь по ЗСУ в шахті "Бутівка".

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем бойовики били по українських позиціях в Новоолександрівці і Катеринівці.

Зазначимо, Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2017 06:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.