Доба в АТО: бойовики 9 разів порушили режим тиші
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості", - йдеться у звіті.
На Луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого.
"На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем із озброєння БМП", - підкреслюють у штабі АТО.
Поблизу Водяного і Широкиного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів.
Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.
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