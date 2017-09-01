Доба в АТО: бойовики більше півсотні разів обстріляли українські позиції

В неділю троє бійців були поранені, ще троє - не повернулися до місця розташування

За добу бойовики, використовуючи заборонені мінськими угодами артилерію і міномети, 51 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

На Маріупольському напрямку з 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкіно. З 120 і 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар'їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Погоди, і Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівки, Гнутово, Широкіно. За Мар'їнці вела вогонь БМП противника, а щодо Погоди - танк. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському - з мінометів різних калібрів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Новозвановку, Лопаскино і Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку - з 122 міліметрової артилерії бойовики били по Луганському. З 82 міліметрових мінометів - за Авдіївці, Майорску і Луганському. А з гранатометів і стрілецької зброї - Луганському, Заячому та Авдіївці. По Луганському вела вогонь БМП противника.

Нагадаємо, вчора у зоні АТО на Донбасі за станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань, унаслідок чого поранення дістали троє українських військовослужбовців.

Також до Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території.