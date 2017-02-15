Доба в АТО: бойовики били із заборонених мінометів і БМП
З мінометів терористи обстріляли Кам'янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельському, Піски і Авдіївку. Зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски, Дослідне і Новгородське. За Авдіївці бойовики вели вогонь з БМП.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку з 120 мм мінометів сепаратисти обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Гнутове і Широкино.
По Широкино і Водяному також вели вогонь БМП. За Новотроїцькому бив снайпер.
На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівка і Новозванівка.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська порушують режим тиші, обстрілюючи позиції сил АТО з важкого озброєння. Загалом за минулу добу зафіксовано 72 обстріли. Одного українського військового поранено.
Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.
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