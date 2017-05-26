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Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 5 військових ЗСУ поранені

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 26 обстрілів
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 5 військових ЗСУ поранені Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Є ознаки часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення", - відзначили в штабі.

На Приморському напрямку терористи 29 разів відкривали вогонь. Близько 21.00 бойовики обстріляли українські опорні пункти на підступах до Красногорівки з мінометів різних калібрів, озброєння танка, БМП, зенітної установки і піхотного озброєння. Під час цього обстрілу кілька мін потрапили в житловий квартал біля міської лікарні. Кілька прилеглих будинків були пошкоджені.

Також по Красногорівці сепаратисти били під кінець доби з 120 мм мінометів і артилерійських систем калібру 152 мм. Наслідки цього обстрілу зараз з'ясовуються.

Крім того, з мінометів були обстріляні українські позиції біля Широкиного і Мар'їнки. Біля Широкиного також бив танк. В районі Водяного бойовики били з озброєння БМП, в районі Гнутового і Новотроіцого - з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 26 обстрілів. Найбільш напруженою залишається ситуація в передмісті Авдіївки.

"Обстрілявши вдень українських воїнів на цій ділянці фронту з мінометів та РСЗВ "Град", російсько-терористичні бандформування не припинили вести вогонь по наших позиціях і з настанням сутінок. Ворог бив з мінометів, 122-мм артилерійських систем, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї", - відзначили в штабі.

Поблизу Луганського бойовики вели вогонь з 82 мм мінометів і гранатометів. Біля Майорського вони били з озброєння БМП і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку терористи били два рази.

"Обстрілявши в другий половині дня наші оборонні укріплення в районі н.п. Нижньотепле зі стрілецької зброї, близько 22.00 години бойовики здійснили обстріл наших позицій біля Кримського з гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння, яке суворо заборонене Мінськими домовленостями, 2 військовослужбовців ЗС України було поранено.

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