Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", троє військових поранені
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Внаслідок бойових дій двоє українських військових поранено, ще один отримав поранення у результаті підриву на міні", - йдеться в повідомленні.
На Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм в районі Красногоровки. Українські позиції поблизу Павлопіля злочинці спочатку двічі обстріляли з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. А близько опівночі по силах АТО в Павлополі терористи випустили 4 снаряди з переносної реактивної пускової установки "Град" (Партизан).
На Луганському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів кілька разів били по українським укріпленням на підступах до Кримського та Троїцького. Крім того, ввечері з гранатометів сепаратисти обстріляли українські війська в районі Новоалександрівки і Новозванівки.
На Донецькому напрямку бойовики продовжили обстріли Авдіївської промзони. Тільки за вечір і ніч вони тричі відкривали вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.
"Щоразу наші військові, вогневою перевагою, примушували бойовиків до тиші", - відзначили в штабі.
Нагадаємо, що за останні дні бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа