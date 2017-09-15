Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, загинув 1 військовий ЗСУ

Найбільш "гаряче" було на Приморському напрямку

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті 1 військовослужбовець ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Після 18.00 бойовики активізували обстріл українських позицій на всіх напрямках, використовуючи при цьому міномети калібру 82 мм.

Найбільш "гаряче" було на Приморському напрямку. Тричі з гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь в районі Водяного. 7 мін калібру 82 мм бойовики випустили біля Мар'їнки. Також під обстріл потрапили укріплення АТО на підступах до Павлопіля, Талаківки, Гнутового.

На Донецькому напрямку також було неспокійно. Тут з мінометів і озброєння БМП сепаратисти били по українських силах біля Зайцевого, а з гранатометів двічі накривали Авдіївську промзону.

Близько 21:00 з гранатометів і кулеметів бойовики почали обстріл українських сил недалеко від шахти Бутівка. Бійці ЗСУ вогнем змусили терористів дотримуватися режиму тиші, проте в результаті цього протистояння загинув один військовослужбовець сил АТО.

На Луганському напрямку після майже тижневого затишшя бойовики ввечері і вночі 6 разів з мінометів, гранатометів різних видів, стрілецької зброї били по українських опорних пунктах біля Кримського.

Нагадаємо, напередодні бойовики "ДНР" передали на підконтрольну Україні територію 19 засуджених для відбування покарання, повідомили в прес-службі вітчизняного омбудсмена.