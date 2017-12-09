Доба в АТО: бойовики чотири рази відкривали вогонь, двоє військових ЗСУ поранені

Один з обстрілів був неприцільний

На Донбасі у зоні АТО бойовики значно зменшили кількість обстрілів порівняно з вчорашнім днем. Від початку доби вони порушили режим припинення вогню чотири рази.

"Після вчорашніх майже трьох десятків обстрілів українських позицій з різних видів гранатометів та мінометів сьогодні бойовики суттєво зменшили свою активність. Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовані 4 факти відкриття вогню з боку противника. З них один обстріл характеризується як неприцільний", - повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Біля Кримського близько 7:00 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатометів двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення.

На донецькому напрямку супротивник двічі бив з великокаліберних кулеметів в авдіївській промзоні. А на маріупольському напрямку зі стрілецької зброї бойовики неприцільно обстріляли укріплення сил АТО в околицях Талаківки.

Зазначимо, згідно доповідді ООН, кількість зниклих безвісти з початку конфлікту на Донбасі у загальнодоступних базах даних Нацполіції України та Головного управління НПУ в Донецькій області відрізняється на 170 осіб.