Доба в АТО: бойовики чотири рази відкривали вогонь, двоє військових ЗСУ поранені
"Після вчорашніх майже трьох десятків обстрілів українських позицій з різних видів гранатометів та мінометів сьогодні бойовики суттєво зменшили свою активність. Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовані 4 факти відкриття вогню з боку противника. З них один обстріл характеризується як неприцільний", - повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Біля Кримського близько 7:00 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатометів двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення.
На донецькому напрямку супротивник двічі бив з великокаліберних кулеметів в авдіївській промзоні. А на маріупольському напрямку зі стрілецької зброї бойовики неприцільно обстріляли укріплення сил АТО в околицях Талаківки.
Зазначимо, згідно доповідді ООН, кількість зниклих безвісти з початку конфлікту на Донбасі у загальнодоступних базах даних Нацполіції України та Головного управління НПУ в Донецькій області відрізняється на 170 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа