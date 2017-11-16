Доба в АТО: бойовики дев'ять разів порушили режим тиші в зоні АТО
"В цілому з півночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир'я. Більш ніж у половині випадків сили АТО давали супротивнику адекватну відповідь. Внаслідок обстрілу ворожих жоден наш військовослужбовець сьогодні не постраждав", - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
Так, на луганському напрямку 12 мін калібру 82-мм бойовики випустили по українських позиціях поблизу Травневого, ще 8 - у районі Луганського. Обстріли з гранатометів і стрілецької зброї двічі зафіксовані в районі Кримського.
"На донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Тарамчука та Авдіївки, а зі стрілецької зброї та озброєння БМП – військових поблизу Мар'їнки", - зазначають у повідомленні.
На приморському напрямку з 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП бойовики вели вогонь неподалік Павлополя, а з піхотного озброєння – поблизу Водяного.
Нагадаємо, ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін не має.
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