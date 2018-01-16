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Доба в АТО: Бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ

Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали
У вівторок, 16 січня, проросійські бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
Доба в АТО: Бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ Фото: gettyimages.com

На Луганському напрямку бойовики активізувалися на Світлодарській дузі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів порушивши режим припинення вогню неподалік Луганського, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Поблизу Троїцького у післяобідній час бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів. Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли опорних пунктів Збройних Сил України.

 
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16 01 2018 18:56
ТЕГИ: Донбас, АТО, ЗСУ
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