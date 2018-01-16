CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 16 січня, проросійські бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в АТО: Бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ
Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали
Фото: gettyimages.com
На Луганському напрямку бойовики активізувалися на Світлодарській дузі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів порушивши режим припинення вогню неподалік Луганського, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
Поблизу Троїцького у післяобідній час бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів. Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли опорних пунктів Збройних Сил України.
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16 01 2018 18:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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