Доба в АТО: Бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали

У вівторок, 16 січня, проросійські бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Фото: gettyimages.com

На Луганському напрямку бойовики активізувалися на Світлодарській дузі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів порушивши режим припинення вогню неподалік Луганського, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook. Поблизу Троїцького у післяобідній час бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів. Українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли опорних пунктів Збройних Сил України.

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